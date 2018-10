05 / octubre / 2018

El motivo por el que Tom Cruise lleva años sin ver a la hija que tiene con Katie Holmes

Desde que se separó hace seis años de la actriz no hay ninguna fotografía de Cruise con Suri, actualmente de 12 años.

Tom Cruise se divorció de la actriz Katie Holmes hace seis años y desde ese entonces no hay ninguna fotografía del actor con la hija de ambos, Suri, hoy de 12 años. La foto más reciente de la niña data del 31 de agosto pasado, en la que aparece caminando por las calles de Nueva York junto a su madre: luce alta y espigada, como la preadolescente que es.

Pero a qué se debe que no haya imágenes de la niña junto a Cruise. La respuesta es más sencilla de lo que parece: simplemente no existen. En la última instantánea de Suri con su padre, de 2012, el actor todavía es capaz de cargarla en brazos. Ella tenía solo 6 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suri Cruise Holmes 🔵 (@suricruise.official) el 4 Sep, 2018 a las 3:30 PDT

Desde entonces, la relación padre e hija ha sido poco fluida o más bien nula. Ahora, una fuente ha confirmado a la publicación estadounidense US Weekly que el intérprete de “Misión: Imposible” lleva años sin ver a la pequeña, consigna El País.

Según dicha fuente, que ha preferido permanecer en el anonimato, Cruise tiene derecho a ver a su hija durante 10 días al mes, pero no lo hace. “A todo el mundo se le permite ver a sus hijos si lo desea”, argumentó esa persona, “pero él ha decidido no hacerlo porque ella no pertenece a la Cienciología”, el culto que profesa el actor.

Desde el divorcio con Holmes, no se le ha conocido pareja a Cruise, que antes había estado casado con la actriz Mimi Rogers (entre 1987 y 1990) y con la también intérprete Nicole Kidman (entre 1990 y 2001), junto a la que tiene dos hijos, Isabella y Connor.

Foto: Captura de video.