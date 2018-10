Este es el nuevo desafío viral que divide a Internet ¡Mira!

30 / octubre / 2018

Cada cierto tiempo nos encontramos con distintos desafíos virales y el más reciente tiene a muchos de cabeza pensando en qué es lo que aparece en la imagen

La foto fue compartida por Robert Maguire en Twitter lo que ha generado cientos de comentarios.

En la fotografía se puede ver un animal mirando de reojo a la cámara pero ¿qué animal es? ya que algunos dicen que es un lindo gatito y otros que es un ave.

This picture of a crow is interesting because…it’s actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD

— Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 de octubre de 2018