02 / octubre / 2018

Kim Kardashian confiesa su mayor problema de pareja con Kanye West

La celebridad hizo la confesión en el último episodio del programa “Keeping Up With The Kardashian”.

La relación de Kim Kardashian y Kanye West no es precisamente un cuento de hadas. De hecho, la celebridad acaba de hacer una reveladora confesión acerca de su matrimonio con el rapero, que demuestra que no todo es felicidad y glamour.

La más popular del clan de hermanas, hizo la confesión en el capítulo más reciente del programa de televisión “Keeping Up With The Kardashian”, donde explicó como la llegada de sus hijos ha afectado la relación de pareja, consigna Muy Fan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 31 Jul, 2018 a las 9:25 PDT

“Tener tres hijos, sinceramente, es una locura. Recuerdo que fue muy duro para North cuando nació Saint, así que hice todo lo posible para hacerla sentir especial. Y ahora, con Chicago, estoy trabajando aún más duro para asegurarme de que North y Saint pasen suficiente tiempo conmigo y se sientan súper queridos”, partió diciendo.

Pero luego incluyó a su esposo, Kanye: “Muchos maridos se sienten desatendidos cuando comienzas a tener hijos y se les quita toda su atención. Piensas que porque son adultos pueden cuidar de sí mismos, pero tu esposo todavía quiere que cuides de él. Estoy segura de que con tres niños estás cansada al final del día y no lo conviertes en una prioridad. Pero realmente tienes que hacerlo”, concluyó.

Fotos: Instagram.