05 / octubre / 2018

Profe dijo “todes” y lo despidieron del colegio en que trabajaba

El docente de música iniciará acciones legales contra la institución católica.

El lenguaje inclusivo, impulsado desde ciertos sectores ligados a la lucha feminista, ha sido tema de debate obligado durante el último tiempo. Ahora, un profesor de música fue despedido de un colegio católico de Argentina por hacer uso de este con sus estudiantes.

El docente, Matías Pérez Taján, denunció la situación a través de su cuenta de Facebook, donde además reconoció que usó palabras como “todes y otras correspondientes al lenguaje inclusivo, sin obligar a lxs alumnxs (sic) a usarlas”, escribió en su mensaje.

“Venía de dos años y medio de no tener ni un problema con la institución y de repente voy a trabajar y me llaman de la Secretaría, y me dicen que mi trabajo es hasta ahí”, contó a la radio Estación Sur.

Pérez Taján acusó que lo despidieron “irresponsablemente” y “sin causa”: “Aclaro que no fue por hablar de aborto, sino que en el día de la primavera las niñas fueron casi todas de princesas y los varones de súper héroes. Les pregunté a las nenas que hacen las princesas y me dijeron, vestirse bien, y los chicos, que los héroes salvan el mundo. La idea era reflexionar un poco sobre ese rol”, argumentó.

El profesor, molesto por lo que considera una injusticia, anunció que iniciará medidas legales en contra del colegio.

Foto: Captura de video.