Video: Hincha alemán cargó siete cervezas y al mismo tiempo se comía una salchicha

10 / octubre / 2018

Un video protagonizado por un hincha pelotero alemán se ha transformado en viral pero no precisamente por el deporte en sí.

Resulta que en el entretiempo del duelo entre el Fortuna Dusseldorf y el Schalke 04, un aficionado del conjunto local fue a comprar unas cositas para amenizar el encuentro.

Al llegar a su puesto, las cámaras de la transmisión lo cacharon cargando siete vasos de chela y no conforme con eso el hombre comía sin problemas una clásica salchicha alemana.

Eso sí el Fortuna Dusseldorf terminó cayendo por 2-0 ante sus rivales, por una nueva jornada de la Bundesliga.

¿Le habrá servido para pasar las penas?

My hero of the Bundesliga weekend – this Fortuna Düsseldorf fan. Carrying at least seven beers *and* a bratwurst. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/xjCG2nHKxa

Mbappé? Hazard? Messi?

No. The hero of the weekend is this Fortuna Düsseldorf fan, carrying 7 beers and a bratwurst in one go 😂😂😂 pic.twitter.com/nnDC28NvJY

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) 8 de octubre de 2018