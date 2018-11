23 / noviembre / 2018

Nicki Minaj vuela 14 horas a China para actuar en un festival que era falso

Se supone que la organización le iba a pagar 3 millones de dólares por ser parte del espectáculo.

Un chascarro verdaderamente desagradable es el que le tocó vivir a Nicki Minaj en las últimas horas. La rapera tomó un avión y viajó 14 horas hasta China para ser parte de un festival de música. Sus fans estaban emocionados y ella también, pues el contrato era jugoso, pero todo era una farsa.

La artista había sido confirmada como una de los artistas del Djakarta Warehouse Project en Shanghai, una supuesta extensión del elitista evento con ese nombre que se celebra anualmente en Indonesia. El concierto debía realizarse los días 17 y 18 de noviembre y Nicki Minaj recibiría 3 millones de dólares por participar, consigna La Vanguardia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbie® (@nickiminaj) el 4 Nov, 2018 a las 3:08 PST

Pero cuando ya se encontraba en la ciudad china y a medida que se acercaba la hora del evento, su equipo descubrió que se trataba de un festival falso que no iba a llevarse a cabo. “Es un uso no autorizado de la marca comercial Djakarta Warehouse Project y no tenemos ninguna asociación con él. El cartel que ha estado circulando para el festival en China no está autorizado”, explicó la organización oficial en su web días antes.

Molestos por lo ocurrido, sus fans chinos comenzaron a mandarle mensajes en redes pidiéndole disculpas por la situación y muy preocupados porque Nicki no quisiera volver al país. Pero la rapera envió a sus seguidores un mensaje de tranquilidad y les aseguró que volvería por sus seguidores de verdad.

Foto: Shutterstock.