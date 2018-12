18 / diciembre / 2018

A 10 años de su estreno: “Crepúsculo” es elegida la peor peli de la historia

El portal web Ranker, la situó como la cinta más nefasta del cine, mientras que RiffTrax la eligió como el “peor largometraje”.

Corría el año 2008 cuando en el panorama cinematográfico apareció “Crepúsculo”, una historia adolescente sobre el amor imposible entre una humana y un vampiro. Un guión predecible que de todas maneras arrasó en taquilla.

Desde un primer momento la cinta, dirigida por Catherine Hardwicke y basada en la novela de Stephanie Meyer, recibió duras críticas. Sin embargo, ahora el portal web Ranker la eligió como la peor película de toda la historia del cine. Y además, el sitio RiffTrax también la eligió como el peor largometraje de la historia, consigna Clarín.

En la lista de Ranker también figuran las películas “Una Relación Peligrosa” (2003), “Batman y Robin” (1997), “Glitter” (2001), “Campo de Batalla: La Tierra” (2000), “Catwoman” (2004), “From Justin to Kelly” (2003), “Unos Peques Geniales” (2004), “The Room” (2003) y “Justin Bieber: Never Say Never” (2011).

Fotos: Summit Entertainment.