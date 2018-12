05 / diciembre / 2018

Cristián Castro reveló la razón por la que aún toma mamadera

Cristián Castro vuelve a estar en la noticia, luego de que respondiera a los comentarios de su ex esposa, quien hace un tiempo contó que al cantante le gusta tomar leche en mamadera. Castro aprovechó de explicar el por qué de su inusual hábito.

El hijo de Verónica Castro, ya está acostumbrado a las polémicas extrañas. Y esta ocasión no es diferente, pues en esa época, su ex mujer, Gabriela Bo, reveló que el artista le pedía frecuentemente a las empleadas que le llevaran la mamadera a su pieza.

Bo confesó en una entrevista con el Canal 9 de Argentina que “(Se la preparaba) una señora que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para chicos en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón de la mamadera”.

Ahora fue el turno de Cristián Castro para explicar este hábito y lo hizo en el programa de Univisión “El Gordo y La Flaca”, donde señaló: “la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito, eres un bobito'”.

Además agregó que “A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘qué rico'”.