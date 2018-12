26 / diciembre / 2018

El “Indio” reveló detalles de su nuevo emprendimiento de pizzas y clases de stand up

El ex Dinamita Show Mauricio Medina actualmente se dedica al stand up, programas online y su propia pizzería, llamada “Show Pizza”.

En conversación con La Cuarta, el ex humorista contó que “hace tres años que me picó el bichito de hacerlo. Está (local) en la comuna donde vivo (El Bosque), a un pasaje de distancia de mi casa, puedo estar todo el día en el negocio”, aclarando que pronto tendrá su apertura y que “Show Pizza” tendrá una particularidad: El primer piso será para comer y el segundo un lugar para hacer shows de humor y formar a los nuevos talentos.

En esa línea, comentó que él quería hacer una academia de humor y tener un delivery de comida para poder costearlo, “pero luego nos dimos cuenta que el plano constructivo tenía unos errores, así que hubo que modificar todo, pero ya lo solucionamos. Queremos empezar a funcionar lo antes posible. Creo que tenemos un lindo local”, dijo, agregando que ha invertido cerca de 140 millones.

El comediante explicó que mezclará las pizzas y el humor a través de la implementación de talleres, para “ir profesionalizando el humor, que tengan la oportunidad que yo no tuve. Mi idea es los fines de semana hacer stand yo, darle espacio al humor y entregar una rica pizza“.

Al ser consultado sobre si sabe o no hacer pizza, Mauricio manifestó que estudió cocina internacional hace 20 años y que tuvo un restaurant en Concón. “Sé hacer de todo, tengo una variedad de platos, me gusta ser gourmet, soy un fanático del arte culinario”, añadió.

También reveló que ya tiene definido los nombres de las pizzas, en las que “le haré homenaje a Les Luthiers, Gilberto Guzmán, Jorge Franco, Eduardo Thompson, algunas de nuestras preparaciones van a llevar sus nombres”.

Respecto a su relación con Paul Vásquez, el “Flaco”, y de Dinamita Show, Median enfatizó en que “no me gusta hablar de eso” y que por esta razón es muy difícil que vuelva al Festival, ya que “sé que no volveré como dúo a Viña, es más, nos despidieron y fue bien premonitorio. No creo que vuelva a suceder lo de Viña”, dijo, pero agregó que quiere ir a escenarios como el de Talca u Olmué, pues “tengo el bagaje y el training de trabajar solo, más una buena rutina y uno debe tener la fuerza para estar ahí”, concluyó.