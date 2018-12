11 / diciembre / 2018

El mensaje de Vanesa Borghi a las mujeres que critican a otras

La linda modelo Vanesa Borghi quiso compartir en Instagram una sensual imagen en bikini junto a un directo mensaje a todas las chiquillas, donde la idea principal es hacer un llamado a no criticar.

“¿Se han dado cuenta de que somos las más críticas con nuestro género? ¿Que en lugar de opinar algo positivo, siempre se busca lo contrario para resaltarlo? Si no se tiene la capacidad de no juzgar al otro constantemente, me encantaría que al menos tuviéramos la voluntad de no decirlo”, comienza la publicación.

“La tv o ‘los rostros’ son modelos a seguir por niñas y adolescentes, entonces ¿por qué veo gente criticando destructivamente y poco empáticos con el otro? ¿Eso es lo que queremos enseñar? continúa la argentina.

“Sororidad, hermandad, amistad entre mujeres diferentes y pares. Confianza, fidelidad, apoyo entre nosotras más allá de ser diferentes y diversas… ¿Te sumas?”, concluyó.

La publicación rapidamente superó lo 52 mil “me gusta” y la mayoría de los comentarios que recibió fueron positivos.