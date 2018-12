07 / diciembre / 2018

Esta fue la presentación de Mon Laferte y Gwen Stefani en el late de Jimmy Kimmel

En el marco de la promoción de la versión Deluxe del disco de villancicos de Gwen Stefani, “You Make it Feel Like Christmas”, Mon Laferte se presentó en Jimmy Kimmel Live! junto a la ex vocalista de No Doubt, para cantar completamente en vivo su tema en conjunto Feliz Navidad.

Este show se enmarca en una serie de mini conciertos que se han realizado en una de las avenidas más populares de Los Angeles, California, el Hollywood Boulevard.

Durante la presentación se pudo ver a la cantante nacional con su look característico, mientras que Gwen Stefani apareció con un largo vestido blanco, el cual incluía transparencias y vuelos. Además mientras cantaban estuvieron acompañadas en todo momento por un grupo de bailarinas.