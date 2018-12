Estos fueron los mensajes más populares de Twitter durante el 2018

05 / diciembre / 2018

Comienza la época de recuento de lo ocurrido en el año y Twitter no se quiso quedar ausente de esta tradición, por lo que nuevamente reveló cuáles fueron los mensajes más populares en la red social, donde hubo más de 125 millones de hashtags.

El premio para la publicación más compartida alrededor del mundo, se la lleva por segundo año consecutivo el popular youtuber español ElRubius. Quien consiguió en total 1,5 millones de retuits, y 1,2 millones de me gusta en cerca de dos meses.



En el mensaje publicado por el youtuber se lee simplemente “LIMONADA 2.0”. Con este mensaje ElRubius celebraba haber alcanzado los 30 millones de suscriptores en su canal de YouTube. El éxito de ese tuit se debe a que era un sorteo de un televisor de 55 pulgadas, teléfonos y consolas.

Mientras que la publicación con más me gusta del año, la logró el popular grupo de K-pop BTS, quienes alcanzaron 1,75 millones de reacciones. Este éxito se debió a que la banda del momento subió un video de ellos realizando el reto viral conocido como “In my Feelings” o “Kiki” challenge.



Te dejamos el resumen del año hecho por Twitter:

365 days.

125 million hashtags.

500 million GIFs.

More @BTS_twt mentions than we can count.#ThisHappened on Twitter in 2018: pic.twitter.com/543gK41qQf

— Twitter Data (@TwitterData) 5 de diciembre de 2018