21 / diciembre / 2018

La inquietante razón por la que Lady Di compraba revistas sexuales

El nuevo testimonio del exmayordomo de la princesa de Gales revela una costumbre que involucraba a sus hijos.

El paso del tiempo y su temprana muerte no ha sido impedimento para que todo lo que involucra a la princesa Diana de Gales siga generando un gran interés, aun cuando ya pasaron 21 años del trágico accidente en el que perdió la vida.

Después de dos décadas, todavía se descubren nuevos testimonios que confirman que Lady Di no era una princesa como todas. El documental “Serving the Royals: Inside the Firm”, recoge el testimonio del que fue mayordomo personal de Diana, Paul Burrell, que en su intervención ha revelado la extraña petición que Diana le hacía en ocasiones.

“Diana me solía pedir que comprara revistas X para sus hijos. Su intención era que tanto Guillermo como Harry aprendieran de las mujeres. Solía pensar que sería bueno para ellos que vieran a otras damas”, dijo el exmayordomo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) el 5 Oct, 2018 a las 3:47 PDT

La intención de la ex mujer del príncipe Carlos era que sus hijos aprendiesen del sexo durante su temprana adolescencia y no quedasen aislados del tema por su condición de nietos reales. Según cuenta Burrell en el documental, “Lady Di quería que sus hijos crecieran con una buena visión del sexo opuesto, por lo que normalmente me encargaba que fuera al kiosco de prensa e hiciera este tipo de compras”.

La princesa de Gales estaba dispuesta a todo para que sus hijos no fuesen distintos a los demás, ella quería criarlos como si fuesen unos jóvenes normales a pesar que sus vidas iban a estar condicionadas por las costumbres y tradiciones de sus familias, recoge La Vanguardia.

De todas formas, no deja de ser inquietante el hecho de que una madre surta a sus hijos de este tipo de material y sobre todo si la idea es que de esa manera aprendan sobre el sexo opuesto.

Foto: Wikipedia.