12 / diciembre / 2018

Miley Cyrus confiesa que ha vuelto a fumar marihuana y asegura que es culpa de su mamá

La mamá de la cantante la incitó a fumar de nuevo pero de manera esporádica.

Después de mucho tiempo en completa tranquilidad y lejos del foco de la polémica, MIley Cyrus ha vuelto a hacer noticia como en la etapa más confusa de su vida. Primero fue por su nuevo videoclip, donde enseña el trasero, y ahora porque ha confesado haber vuelto a fumar marihuana.

Hubo un tiempo en que el cannabis era constante en el día a día de Miley. Fue la época de “Bangerz”, el twerking y sus continuos desnudos en las redes sociales. Pero tras superar ese momento, la cantante decidió dejar de lado todo, incluidos los porros.

Pero ahora ha vuelto a fumar. Ella misma lo reveló en una entrevista con el medio británico The Sun, donde ha explicado que ahora “toma un poco” pero solo de vez en cuando, no de manera continua como hacía antes, recoge Muy Fan.

Pero lo más sorprendente de todo lo que ha contado es que quien la introdujo de nuevo en el consumo de marihuana fue su propia madre. “Dejé de fumar porque quería poder sentarme y hablar de lo que estoy haciendo, y quería estar muy despejada, pero mi madre me volvió a meter en esto. Cuando estoy trabajando, no creo que funcione al máximo, de la manera más inteligente ni consciente del presente, así que no fumo cuando trabajo”, explicó.

