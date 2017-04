27 / Abril / 2017

Netflix dejará de emitir ocho clásicas series de televisión

Los fanáticos de Netflix han recibido una mala noticia ya que la compañía anunció a través de redes sociales que dejará de ofrecer el streaming de ocho populares series de televisión. Esto por la pérdida de derechos de la plataforma para poder emitirlas.

El anuncio no fue muy bien recibido por algunos usuarios , ya que criticaron fuertemente la salida de sus series favoritas. “El día que saquen How I Met Your Mother, será el día exacto en que dé de baja mi suscripción. Así que ni lo piensen”; “Gracias tío Netflix, los años que pasamos juntos fueron geniales!!! Pero sin #HIMYM no somos nada”, fueron algunos de los comentarios .

De esta forma, desde el 1 de julio se dejarán de emitir:

– How I Met Your Mother, todas las temporadas.

– American Horror Story, temporadas 1 a la 4

– Bones, temporadas 1 a la 10

– Glee, todas las temporadas

– Prision Break, temporadas 1 a la 4

– 24, temporadas 1 a la 8

– Sons of Anarchy, todas las temporadas

– Modern Family, temporadas 1 a la 6