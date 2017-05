04 / Mayo / 2017

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el “Día de Star Wars”?

Si eres un fanático de esta saga seguro ya estás celebrando este día, pero para aquellos que lo desconocen les contamos que hace varios años nació esta idea.

Los seguidores de Star Wars festejan con eventos y conmemoraciones en todo el mundo el lanzamiento de las espectaculares cintas, incluso se disfrazan de sus personajes favoritos.

Los orígenes de la “popular fiesta” nacieron de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. Decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”); que es la frase característica de la saga y el número cuatro.