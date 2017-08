Así luce el niño de “Success Kid” a 10 años del popular meme

28 / Agosto / 2017

Sin duda el meme de “Success Kid” es uno de los más populares de la web, y hoy su protagonista ya cumplió 10 años.

Sammy Griner es el nombre del niño que se volvió rápidamente viral por su foto en la playa y su puño apretado.

Incluso la cara del pequeño ha sido utilizada en todo tipo de situaciones y vista en millones de sitios, siendo una de las imágenes más exitosas del último tiempo.

Exactly 10 years later and still the best Success Kid ever! #HappySuccessKidDay pic.twitter.com/q1UTxmO0fe

— Laney Griner (@laneymg) 26 de agosto de 2017