Hizo un ofensivo meme con la foto de esta modelo y ella lo silenció con una precisa respuesta

21 / septiembre / 2017

La imagen se viralizó rápidamente entre las redes sociales y provocó todo tipo de comentarios.

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter llamado Leyton Mokgerepi, compartió un meme comparando las mujeres que le gustan con las que -en su imaginación- quieren estar con él.

Para ello, publicó una imagen de una modelo acorde a los “estándares” de belleza exigidos por la sociedad, junto a la foto de la modelo de talla grande, Lesego Legobane.

Girls that I like vs Girls that like me pic.twitter.com/3TDfKVs7bo

— Leyton Mokgerepi (@imleyton) 19 de septiembre de 2017