Le dicen la “Pampita Hot” por su gran parecido a Pampita y sus fotos son infartantes

08 / Septiembre / 2017

Lu de Vedia es modelo e incluso la paran en la calle por ser parecida a Pampita y le piden autógrafos.

Probablemente a muchos no les suene el nombre de Lu De Vedia, pero si la miran dirán que es muy parecida a Carolina Ardohain, más conocida como “Pampita”.

Lu es una modelo argentina que triunfa en las redes sociales por la gran similitud en los rasgos con la exmujer de Benjamín Vicuña.

La muchacha estudia actuación desde muy chica y siempre soñó con posar desnuda en revistas de contenido adulto. Si bien ya son muchos los que se refieren a ella como “La Pampita Hot”, tiene un marcado estilo propio.

“Yo no me veo tan parecida como todos me dicen. Carolina es hermosísima, una de las mujeres más bellas de la Argentina y de las que más fantasías despierta en las plateas tanto masculina como femenina, así que, por lo tanto que me lo digan de todos modos es un inmenso piropo”, dice Lu De Vedia, cuenta TKM.