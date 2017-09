Mira el tierno reencuentro entre el “Capitán América” y su mascota

05 / Septiembre / 2017

Los amantes de los animales tiene más que claro lo que se les extraña cuando deben ausentarse. Este le ocurrió a el “Capitán América” quien estuvo fuera de su hogar por un largo tiempo debiso a sus compromisos de trabajo.

Chris Evans estuvo 10 semanas sin ver a su adorado perro pero cuando se vieron de nuevo el can no paró de hacerle cariño para demostar li mucho que lo estxtañaba.

Fue el mismo actor quien publico el video con la leyenda “después de largas 10 semanas”. La publicación ha sido retuiteada más de 100 mil veces.

¡Qué ternura!

Esta no es la primera vez que el artista realiza una publicación junto a su mascota.

Really missing this guy right now. pic.twitter.com/fWNviX6CrH

— Chris Evans (@ChrisEvans) 8 de julio de 2017