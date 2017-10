Profesora tiene singular forma de descubrir si sus alumnos copian

06 / octubre / 2017

Una profesora quiso poner a prueba a sus alumnos para descubrir si ellos copiaban o no en su ausencia. Para esto la maestra ideó un curioso plan.

“Mi profesora se fue de la sala durante una evaluación así que todos empezamos a comentar las respuestas. Cuando miré hacia arriba allí estaba mirándome fijamente”, escribió el alumno Joseph Morales en su cuenta de Twitter junto a la fotografía en que se ve a la docente mirando a los estudiantes desde el techo de la sala.

My teacher left the room during a test so we all started sharing answers. Then I look up and she was staring right at me 😳👩🏽‍🏫😩 pic.twitter.com/yPMpgazbMv

— Me (@josephxmorales) 26 de septiembre de 2017