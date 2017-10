Última actualización de Nintendo Switch permite la captura de video

19 / octubre / 2017

De esta forma permitirá a los jugadores registrar 30 segundos de gameplay con solo apretar un botón. Pero ojo, según información del sitio Kotaku esta nueva función por el momento sólo está disponible en algunos títulos como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Mario Kart 8 Deluxe”, “Arms” y “Splatoon 2”.

A #NintendoSwitch system update is available now. Transfer user profiles & saves between systems & more! Details: https://t.co/96hQYnYpPe pic.twitter.com/mGamHHFsTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 19 de octubre de 2017