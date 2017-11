Así lucen los personajes de “Mi Pobre Angelito 2”

23 / noviembre / 2017

“Mi pobre angelito” se ha transformado en todo un clásico del cine, y como no recordar la segunda parte de la cinta.

The Hollywood Reporter compartió un video en el que se puede ver a sus protagonistas a 25 años del estreno

Cabe destacar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene un pequeño cameo en “Mi Pobre Angelito 2”.

‘#HomeAlone2: Lost in New York’ turns 25 today! A closer look at the cast then and now… including that Donald Trump cameo. pic.twitter.com/a31vEI8JgL

— Hollywood Reporter (@THR) 20 de noviembre de 2017