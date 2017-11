Mark Hamill sorprendió a fanáticos de “Star Wars” en Disneylandia

16 / noviembre / 2017

El actor Mark Hamill quien interpreta a uno de los personajes más admirados en la saga Star Wars dio una gran sorpresa a un grupo de fanáticos que se encontraba en las atracciones de Disneylandia, inspirada en en la película.

El video fue compartido en la cuenta oficial de la franquicia donde se puede ver que el destacado artista irrumpe en la habitación mientras se le explicaba al público: “El capitán mencionó algo acerca de un pasajero muy especial. Oh y la fuerza es fuerte con él”. Mark dijo “Hola a todos”.

Más tarde se refirió a lo mismo en Twitter, escribiendo : “Me tomó mucho tiempo, pero mi sueño de chico de trabajar en Disneylandia finalmente se hizo realidad”.

Revisa acá el especial momento:

It took me long enough- but my childhood dream of working Disneyland finally came true! #TheLastJedi #StarTours @DisneyStudios @StarWars pic.twitter.com/mgDzgCjSRr

— @HamillHimself (@HamillHimself) 15 de noviembre de 2017