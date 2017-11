Mira la primera imagen de Tom Hardy en la película “Venom”

06 / noviembre / 2017

Hace unas semanas comenzó de manera oficial la producción de “Venom” el tan esperado spin-off de “Spider-Man”. La cinta será protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Ruben Fleischer (“Tierra de zombies”) y tiene como fecha de estreno el 5 de octubre de 2018.

Ahora para entusiasmar a los fanáticos la película ha revelado la primera imagen del nominado al Oscar como “Eddie Brock”, el hombre detrás del simbionte. “Descanso rápido del ‘set’. Dos semanas hechas”, escribió la producción de “Venom” en su cuenta de Twitter donde se puede ver al actor caracterizado como el personaje.

Quick break from set. Two weeks down. #Venom pic.twitter.com/Qb0EnkKFbX

— Venom Movie (@VenomMovie) 4 de noviembre de 2017