29 / diciembre / 2017

Al parecer sí le gustan mayores: Este es el novio de Becky G y causa sensación en redes

Su hit musical “Mayores” le queda como anillo al dedo a la cantante

“Mayores” es una de las canciones que está pegando hace algún tiempo de la cantante estadounidense Becky G junto a Bad Bunny. Al parecer la está llevando a la práctica en su vida personal.

La artista de ascendencia mexicana, además de ser cantante es actriz, tiene solo 20 años y hace poco hizo parte del elenco de la película de los Power Rangers como la Ranger Amarilla.

Su hit que suena en las radios dice: “A mí me gustan mayores, esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca”.

El muchacho que la vuelve loca tiene 25 años y se llama Sebastian Lletget, es futbolista de Los Angeles Galaxy y es de ascendencia argentina, cuenta Caracol.

Sebastián nació el 3 de septiembre de 1992 y es cinco años mayor que la cantante.

