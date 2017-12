19 / diciembre / 2017

Así luce hoy Gisela Molinero una de las exchicas de Morandé con Compañía

La modelo se casó en el 2012 y actualmente luce totalmente diferente a como la recordábamos en Morandé con Compañía.

¿Recuerdas a Gisela Molinero? Fue una modelo argentina que se hizo famosa en el programa Morandé con Compañía hace más de 10 años y que compartió con Ernesto Belloni y Mauricio Flores en sus revistas durante años.

La maniquí mantuvo una relación con Mark González hace algunos años, pero tomaron caminos diferentes. Ahora vive en México, se casó en Las Vegas el 2012 con el exfutbolista de Universidad Católica y Cobreloa, Patricio Galaz y de vez en cuando comparte sus fotografías a través de Twitter, cuenta Guioteca.

En el año 2016 hizo noticia por su radical cambio de rostro, pero ella afirmó que no se había hecho nada. “No me he hecho una cirugía y tampoco es tanto el cambio”, dijo en ese entonces, argumentando que son otras las cosas que ha hecho para lucir diferente.

La curvilínea señaló que dejó las carnes rojas, se hace tratamientos faciales con plaquetas y se cortó el pelo, de ahí las diferencias entre la Gisela que pololeaba con Mark González y la actual.

Fotos: Twitter / Pinterest