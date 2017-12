29 / diciembre / 2017

Entre lágrimas: La jueza Carmen Gloria Arroyo filtró el video de despedida de su programa que no saldrá en TV

La abogada no pudo despedirse en pantalla, pero filtró una grabación que no se emitirá en la televisión abierta.

La abogada Carmen Gloria Arroyo no va más en Chilevisión. Las autoridades del canal decidieron no renovarle a ella ni al equipo para continuar con su exitoso programa “La Jueza”, donde resolvían conflictos de personas que no tenían la posibilidad de ir a un tribunal.

Arroyo reveló a través de su cuenta en Instagram un video que no aparecerá en la televisión sobre la despedida de ella hacia el equipo en el último capítulo del programa.

“El final que nadie vio. El jueves 7 de Dic el martillo cayó por última vez, mañana se trasmitirá el último capítulo de un programa que durante 10 años entró en la memoria televisiva y corazón de muchos chilenos”, dice en parte de su publicación en Instagram.

Entre lágrimas se puede ver que la abogada de 52 años afirma que lograron mucho como programa y que se transformaron en algo de culto.

Mira las imágenes acá.

Una publicación compartida de Carmen Gloria (@cg_arroyo) el Dic 28, 2017 at 2:22 PST

Fotos: Instagram