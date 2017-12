11 / diciembre / 2017

Estas son las series de Netflix que más vieron los chilenos en 2017

Y seguimos con los recuentos de fin de año, ahora Netflix reveló cuáles fueron las conductas de los “maratonistas” durante este 2017 en Chile, y además dio a conocer que nuestro país ocupó el quinto lugar a nivel mundial de miembros que ven esta plataforma todos los días.

Por otra parte la plataforma de streaming dio a conocer que 19 de abril fue el día en que más se vio Netflix mientras que el 1 de enero ocurrió esto pero a nivel mundial.

Acá te dejamos el listado en detalle de lo que ocurrió con Netflix en Chile:

Maratones de series (fueron vistas por más de dos horas al día)

1.- Anne with an E

2.- Greenleaf

3.- American Vandal

4.- Suburra: Blood on Rome

5.- 3%

6. Ingobernable

7. GLOW

8. The Keepers

9. Las chicas del cable

10. Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Series preferidas por los chilenos (aunque no fueron vistas en maratones)

1.- The Crown

2.- Big Mouth

3.- Disjointed

4.- Neo Yokio

5.- Una serie de eventos desafortunados

6. The Confession Tapes

7. Friends from College

8. Ozark

9. The OA

10. Atypical

Aquellas que los chilenos no se pudieron resistir y se adelantaron a sus parejas fueron:

1.- Stranger Things

2.- Narcos

3.- 13 Reasons Why

4.- Sense8

5.- Orange is the New Black

6. Black Mirror

7. El Chapo

8. The OA

9. Ozark

10. Marvel – The Defenders

Las más disfrutadas en familia:

1.- Stranger Things

2.- 13 Reasons Why

3.- Una serie de eventos desafortunados

4.- Star Trek Discovery

5.- Atypical

6. Chef’s Table

7. Gilmore Girls: Un nuevo año

8. The Worst Witch

9. Anne with an E

10. Fuller House