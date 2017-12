04 / diciembre / 2017

Gemelos gastaron miles de dólares para parecerse a Brad Pitt y aseguran que ahora son irresistibles

Matt y Mike Schlepp se sometieron a diversas cirugías estéticas para tener el mismo rostro que su ídolo

Los gemelos Matt y Mike Schlepp, de Arizona, Estados Unidos, no estaban contentos con su apariencia, pero no solo eso, si no que además tenían el sueño de parecerse a Brad Pitt. Para conseguirlo, gastaron más de 20 mil dólares en cirugías estéticas y aseguran que ahora tienen mejor suerte con las mujeres.

Estos hermanos, aspirantes a actores, tenían 21 años cuando decidieron hacer lo que siempre habían deseado, es decir, tener las mismas facciones faciales que la estrella de Hollywood. Para eso, debieron soportar por meses el dolor que les provocó someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas.

Mike se operó la nariz, se hizo implantes en la mejilla, mandíbula y barbilla. Mientras que Matt también se sometió a una rinoplastía y a un implante de mentón, recoge The Sun.

En una entrevista, Matt aseguró que “valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas”. Y agregó que “tuve un cambio tan dramático que las novias a las que no había visto por un tiempo no podían creerlo y decían que querían llorar. Si eso no te hace sentir bien, ¿entonces qué?”.

Por su parte, Mike expresó que “nunca estuve tan contento como estoy ahora. Me siento en la cima del mundo con los pequeñas modificaciones. Pasar por las cirugías ahora porque no quieres pasar toda la vida sintiéndote mal por la manera en la que te ves”.

