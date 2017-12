Jaden Smith impresionó a todos con su “moonwalk”

19 / diciembre / 2017

El hijo del destacado actor Will Smith ha dejado más que claro que él es todo un artista ya que ha trabajado en distintas películas, además de ser un exitoso cantante.

Fue precisamente durante un show que Jaden Smith dejó a todos con la boca abierta tras realizar el “Moonwalk”.

El joven estaba cantando su single “Icon” -que forma parte de su nuevo álbum Syre- durante una actuación en el Rolling Loud’s Southern California Festival cuando hizo el paso de baile popularizado por Michael Jackson.

Cuando le preguntaron dónde lo aprendió, el cantante afirmó que “me gusta pensar que mi mamá me enseñó el moonwalk porque es increíble bailando”.

En redes se llenó de elogios tras viralizarse el registro.

Jaden Smith hit the cleanest moonwalk I’ve ever seen since Michael Jackson 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UhjdExzwnM

— Fashion Waves (@WavesOfFashion) 17 de diciembre de 2017