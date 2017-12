Los divertidos memes que dejó el sorteo de Rusia 2018

01 / diciembre / 2017

Finalmente se llevó a cabo el tan esperado sorteo del mundial de Rusia 2018 y como era de esperar los usuarios usaron toda su creatividad para compartir memes en redes sociales.

Las bromas giraron alrededor de los resultados, donde México debutará con Alemania, Argentina vuelve a enfrentar a Nigeria y las “reflexiones” de los ausentes, como Chile.

Gary Lineker isn´t died. He’s host of #WorldCupDraw #Russia2018.

Meanwhile, I wonder right now:

About 🇲🇽Why wait? I know how it will end.

PS. Where is USMNT? 🤣🤣🤣#SorteoMundial #WorldAIDSDay #December1st #BuenViernes #FridayFeeling pic.twitter.com/XSMpo8Wy1p

