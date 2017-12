Niño escribió “especial” carta al Viejito Pascuero

11 / diciembre / 2017

Es muy común que los niños escriban cartas al “Viejito Pascuero” para contarle distintas cosas y pedirle además su ansiado regalo de Navidad, pero no todos actúan igual, eso está más que claro, y así lo demostró un peque de seis añitos quien en su mensaje manifestó algo más que sus deseos navideños.

El autor de la carta es el hijo de la periodista estadounidense Sarah McCammom, quien escribió lo siguiente: “Querido Santa. Sólo escribo esto porque es una tarea de la clase. Sé que tu lista de niños malos está vacía. Sé que tu lista de niños buenos está vacía y que tu vida está vacía. Tú no sabes los problemas que tengo en mi vida. Adiós. Con amor. No te diré mi nombre”, escribió el peque.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did… pic.twitter.com/XUFGMnXDFT

— Sarah McCammon NPR (@sarahmccammon) 3 de diciembre de 2017