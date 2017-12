15 / diciembre / 2017

Video: ¡Se pasó! tenía la respuesta en su polera y contestó mal la pregunta

Muchos se entusiasman por participar en concursos de TV pero no es tan fácil ya que los nervios pueden traicionar a cualquiera. Esto tal vez es lo que le pasó a un joven durante un concurso en el programa de TV español ¡Ahora caigo!.

Al chiquillo le preguntaron algo para algunos muy pero muy sencillo: “¿Qué es Steve Rogers en Los Vengadores?”, en la pantalla aparecieron las respuestas: doctor, señor o capitán, donde esta última era la correcta .

Si bien todos no conocen o no les gusta el tema de los superhéroes acá pasó algo que no pasó desapercibido por los televidentes ya que Alberto, el protagonista de esta historia, contestó doctor, siendo que Steve Rogers es el popular Capitán América, pero resulta que justamente tenía la respuesta en la polera que vestía ya que en ella aparecía el popular personaje

“¡Qué fuerte! Nos ponemos las camisetas y no sabemos lo que llevamos puesto”, expresó el animador tras la respuesta erroa del despistado concursante.

Este momento rápidamente se hizo viral y ya cuenta con miles de reproducciones en redes sociales, donde todos califican la participación de este sujeto como un verdadero fail.