Las directas palabras de Scarlett Johansson contra James Franco que están dando que hablar

22 / enero / 2018

La estrella de Hollywood alzó la voz para apoyar a las víctimas de acoso y abuso sexual, en la industria cinematográfica.

Durante la Marcha Anual de las Mujeres, que se llevó a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, llamó la atención el discurso que dio Scarlett Johansson, en el que arremetió contra James Franco, quien fue acusado de acoso sexual por cinco mujeres, luego de ganar en la categoría Mejor Actor, en la pasada ceremonia de los Globos de Oro.

Y es que la actriz no quedó indiferente ante lo sucedido y decidió dedicarle un mensaje al protagonista de “The Disaster Artist”, quien al momento de recibir dicha estatuilla, utilizó un broche de “Times Up”, movimiento que tiene como objetivo terminar con el acoso y abuso sexual, y las desigualdades.

“Mi mente se desconcierta: ¿Cómo podría una persona respaldar públicamente a una organización que ayuda a brindar apoyo a las víctimas de ataques sexuales mientras se aprovecha de personas que no tienen poder (…) Por cierto, quiero mi pin” , precisó ante miles de personas, según indica E Online .

Cabe decir que de manera posterior a la manifestación, el representante de la actriz aclaró que Johansson se refería a James Franco con sus palabras.

Por su parte, el abogado del actor, Michael Plonsker, se pronunció al respecto y negó las acusaciones en contra de su cliente.

“Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a las personas que salen y pueden tener una voz, porque no tuvieron voz durante tanto tiempo (…) Apoyo el cambio; apoyo 50-50 en 2020, lo que significa que las personas que están subrepresentadas -mujeres y personas de color, personas de la comunidad LGBT- ocupen puestos de liderazgo y ocupen todos los puestos que se les ha privado”, expresó el actor en The Late Show.