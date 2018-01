¡Hasta que lo pillaron! Un estadounidense ganaba maratones escondiéndose en los baños públicos

18 / enero / 2018

Los organizadores del ultramaratón Across the Years en Arizona, Estados Unidos, descalificaron al maratonista Kelly Agnew por hacer trampa para ganar varias ediciones de la competición, según informó el sitio Marathon Investigation.

La estrategia de Agnew era volver al punto de partida después de algunas de las vueltas, esconderse por unos minutos en los baños y después salir y cruzar la meta como si hubiera terminado una nueva vuelta, reduciendo de esta manera el recorrido en un kilómetro y medio.

Hasta que lo pillaron. “Cuando Kelly terminó la vuelta, se detuvo tras cruzar la meta. Se quedó mirando el monitor y después fue al baño. Kelly pasó siete minutos en los baños, luego salió y cruzó la línea de meta de nuevo, contabilizándose una vuelta que nunca había realizado”, dijo el testigo.

Luego de que lo descubrieron, Agnew fue suspendido de por vida de las competiciones, y se le declararon por perdido los 4 títulos obtenidos anteriores. Y como si eso fuera poco, las marcas que lo auspiciaban terminaron inmediatamente su contrato con él.

Los ultramaratones Across the Years son carreras de resistencia donde los participantes deben recorrer la mayor distancia posible en diferentes categorías que van de uno a seis días.

Ultrarunner Kelly Agnew disqualified for hiding in a port-a-loo during races: Ultrarunner Kelly Agnew has been stripped of his titles after an investigation revealed he had used a port-a-loo to cheat.Mark Melton, of MCM timing, was asked by event… https://t.co/L6jVAszSk6 pic.twitter.com/wTgmFnh7G3

— David Blackwell (@rugbymad) 11 de enero de 2018