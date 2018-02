02 / febrero / 2018

Filtran imágenes y video de rodaje de “Game of Thrones”

Para nadie es un secreto que ya la octava temporada y final de “Game of thrones” está en pleno rodaje, por lo que la mayoría del elenco se encuentra en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.

Pero es tanta la curiosidad que genera la serie que un fotógrafo que en Twitter que se hace llamar Oakleaf Photography compartió algunas fotografías de la filmación.

¡ALERTA DE SPOILER!

Pero esta no es la primera vez que el profesional comparte imágenes de estas locaciones , pero ahora lanzó tres fotos en las que se ve un gran ejército afuera de las puertas de Invernalia, la Casa Stark donde ahora viven Sansa, Arya y Bran, a la espera de la llegada de Jon Snow y Daenerys Targaryen para enfrentarse al Rey de la Noche y los Caminantes Blancos.

Se puede ver que el lugar está inundado por el fuego y el humo, y segun el fotógrafo se necesitaron más de 200 extras durante la grabación realizada el 26 de enero pasado.

De todas formas, no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo de la batalla, porque no hay rastros de Caminantes Blancos y las banderas no son suficientemente claras para divisar el emblema de alguna Casa de los Siete Reinos.

Al menos, está claro que la guerra en Poniente está declarada.

Revisa acá las imágenes y el video: