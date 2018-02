Filtran nuevos detalles del Galaxy S9 y S9+

20 / febrero / 2018

Los fanáticos de la tecnología esperan con ansias el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy S9 y S9+. Si bien su presentación oficial se realizará el próximo domingo 25 de febrero ya se han filtrado casi todos los detalles de estos modelos.

Así lo afirmó Evan Blast, un reportero especializado del medio alemán Winfuture, que en un artículo comenta todas las especificaciones técnicas, el diseño y hasta los colores en que estará disponible el teléfono móvil.

Por lo visto este nuevo diseño de la familia Galaxy seguirá la misma línea que los modelos anteriores como el Galaxy S8.

Las novedades en su apariencia serán la ubicación del sensor de huellas digitales, que ahora estará bajo la cámara y el nuevo color lilac purple (morado) en que estará disponible.

Hay que destacar que una de las funciones más esperadas por todos es su espectacular cámara de fotos, y la filtración confirma estos atributos, especificando que tendrá doble cámara con apertura de f/1.5 y f/2.4 variable. Pero es no es todo ya que también tendrá un modo de grabación a cámara lenta con 960 fps.

Acá te dejamos el listado de sus características Técnicas:

In case you need large, unmarked versions… pic.twitter.com/d233KC1cI8

— Evan Blass (@evleaks) 19 de febrero de 2018