08 / febrero / 2018

¿No fue un perdón genuino? La verdadera razón que habría detrás de la carta del Chino Ríos

El documento sería utilizado por la Federación de Tenis de Chile para apelar a la multa que la ITF le impuso al ex tenista.

“Pido perdón”. Así se titula la carta que Marcelo Ríos envió al diario El Mercurio para disculparse por sus dichos ofensivos en contra de los periodistas mientras cubrían la serie de Copa Davis ante Ecuador la semana pasada.

“He tenido tiempo de recapacitar que con mis dichos ofendí a personas que cumplen una labor profesional dignamente y de paso también afecté a sus familiares, amigos y tal vez a estudiantes y profesores de periodismo”, dice parte de la carta.

Aunque varios valoraron las disculpas del ex tenista, algunos ponen en duda que la haya escrito Ríos. “Alguien le hizo la carta, no es el pensamiento de Marcelo Ríos, claramente. La firma él, pero no es su pensamiento que pida disculpas, que haya agredido a profesores, alumnos. No es la génesis, no es Marcelo Ríos”, dijo el ex futbolista Patricio Yáñez.

El ex Colo Colo podría estar en lo cierto, ya que según señala La Segunda, la responsable de escribir la carta habría sido la esposa de Ríos. “Según fuentes consultadas por este diario, la redactora de la carta habría sido su esposa, Paula Pavic, relacionadora pública de profesión, y que se encuentra en Estados Unidos”, señala el vespertino.

Pero la motiviación de escribir la carta también podría ser otra. Según informa El Mercurio, el documento sería utilizado por la Federación de Tenis de Chile para apelar a la multa que la ITF le impuso al ex tenista

“La Federación de Tenis de Chile apelará a la multa de $2.500 dólares que recibió Marcelo Ríos por sus insultos a la prensa durante la semana de Copa Davis. Entre los argumentos que se presentarán están las disculpas que el ex tenista envió a través de una carta publicada en El Mercurio”, señala el medio.

Foto: Wikipedia/Captura de video

