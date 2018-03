“Juan Gabriel sigue vivo”: exmánager del cantante rompe el silencio y confiesa “la verdad”

14 / marzo / 2018

Joaquín Muñoz publicó un controversial libro, en el que revela que el artista se encontraría con vida.

El exmánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, publicó recientemente el libro “Juan Gabriel y yo detrás de la muerte”, en el que asegura que “El Divo de Juárez” se encuentra con vida y que no falleció en agosto de 2016.

“Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo. En el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer”, precisó, según indica el sitio Cosmopolitan.