06 / marzo / 2018

Kim Kardashian revela el secreto para alcanzar el éxito y convertirse en millonaria

La celebridad dio a conocer cómo logró alcanzar su fortuna y entregó algunos consejos basados en su experiencia.

No es novedad que el clan Kardashian ha generado toda una fortuna a partir de diferentes negocios relacionados a marcas, productos de belleza, desarrollo de aplicaciones, entre otros. Eso sí, no se puede dejar en un segundo plano el éxito de su reality show “Keeping Up With The Kardashians” y el dinero que ya existía en la familia desde hace años, que les ha permitido obtener fama mundial y una vida de lujos.

La pregunta que muchos se hacen es: “¿Cómo logró ser tan millonaria?” Pese a que muchos ven esto como inalcanzable, lo cierto es que Kim Kardashian entregó su secreto para convertirse en dueña de una de las fortunas más grandes de la industria del espectáculo.

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Mar 5, 2018 at 9:10 PST

“Si bien no hay una receta única para el éxito, descubrí que seguir estos principios me ayudó a construir mis negocios y alcanzar mis sueños: no hay excusas para llegar tarde, no presentarse o no hacer tu trabajo. Todo el mundo tiene otras cosas en juego, así que si te comprometes con algo, debes ser puntual y respetuoso”, precisó la socialité, según indica Glamour.

En esa línea, agregó que “si encuentras algo que realmente te apasiona, busca la forma de que ese sea tu trabajo. Trabajarás más duro si tu corazón y tu alma están en tu carrera”.

¿Qué opinas?