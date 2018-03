Los Simpson revela quién originalmente le disparaba al ‘Señor Burns’

13 / marzo / 2018

Los Simpson son una de las familias más populares de las series animadas y constantemente están haciendo noticia, hace unos días fue porque una de las palabras usadas en la producción fue incorporada al diccionario estadounidense y ahora el guionista, Josh Weinstein ha hecho una revelación que ha sorprendido a sus seguidores y todo por una imagen compartida en redes.

In a Simpsons story conference, you only have about 20 minutes to talk about each story. Impressively, in that short time, people came up with nearly all the Maggie beats.

From 3 different sections of the 6/3/94 story conference notes for “Who Shot Mr. Burns”: pic.twitter.com/CuLXgZKElc

— Josh Weinstein (@Joshstrangehill) 13 de marzo de 2018