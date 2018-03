Selfie de pingüinos en la Antártida causa furor en redes

09 / marzo / 2018

Unos tiernos pingüinos emperadores se han vuelto viral y nada más y nada menos que por una selfie en la Antártida.

Resulta que una pareja de estos ejemplares curiosos ante la cámara del expedicionista Eddie Gault, del grupo de científicos de la Australian Antartic Division, capturaron un video selfie que se viralizó rapidamente en redes.

Gault, puso su cámara en el suelo cerca de Auster Rookery, zona donde hay una gran colonia de estos animales y luego de un rato dos de estos animalitos se acercaron y registraron imágenes que quedarán para la historia.

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7

— Antarctic Division (@AusAntarctic) 8 de marzo de 2018