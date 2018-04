Joven compró unos pantalones por internet y lo que recibió provocó las burlas hasta de la misma tienda

16 / abril / 2018

Muchas personas consideran que comprar por internet es lejos lo mejor, ya que ahorran tiempo y a veces dinero, pero ya hemos escuchado de algunos casos en que los usuarios no han tenido una buena experiencia con esta modalidad.

Eso es precisamente lo que le pasó a Dylan Evans, quien ordenó unos pantalones negros y unos lentes de sol en la página ASOS, pero lo que recibió…En vez de los pantalones al cabro le llegó un escotado vestido rojo.

“Ayy @ASOS (podría estar equivocado) pero, estoy bastante seguro de que me has enviado la orden equivocada …”, escribió en su cuenta de Twitter junto con una foto de él probándose el modelito.

Ayy @ASOS (I might be wrong) but, I’m pretty sure you’ve sent me the wrong order… pic.twitter.com/mFRTi3yg6T

Como era de esperar la publicación se volvió viral, provocando las burlas de sus seguidores. Pero eso no es todo ya que incluso la tienda que le envió mal los productos se rió de la situación.

“Ayy Señor Dylan, definitivamente estás meciendo ese vestido! Envíe su número de orden de 9 dígitos y su dirección de correo electrónico registrada de ASOS en un DM y podremos organizar un cambio”, le respondió la tienda.

Ayy Mr Dylan, you are definitely rocking that dress! Please send over your 9 digit order number and your ASOS registered email address in a DM and we can organise a cheeky swap to happen 🙊

— ASOS Here to Help (@ASOS_HeretoHelp) 11 de abril de 2018