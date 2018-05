25 / mayo / 2018

El director de Logan será el encargado de hacer el nuevo spin-off de Star Wars

La película se centrará en la historia de Boba Fett, un personaje de la saga que es muy querido por los fanáticos.

Walt Disney Studios y Lucasfilm no tienen problemas de dinero y por eso no han escatimado en gastos a la hora de sus nuevas contrataciones. Ahora alistaron al director nominado al Premio de la Academia James Mangold para escribir y dirigir la largamente esperada película independiente de Boba Fett, que sería la última entrada en su serie de antología de Star Wars.

Otros detalles de la trama se mantienen en secreto por ahora, pero presumiblemente seguirá al temido cazarrecompensas en su juventud antes de encontrarse con Han Solo, publica The Hollywood Reporter.

Los estudios están desarrollando simultáneamente películas basadas en varios de sus personajes secundarios más populares, incluyendo a Lando Calrissian y Obi-Wan Kenobi, cuya película se rumorea fuertemente que comenzará a producirse en la primavera de 2019. Si el spin-off de Kenobi termina abriendo en 2020, entonces parece probable que Boba Fett debute en algún momento de 2022, sobre todo si los estudios se apegan a su calendario de cada dos años para las películas de antología.

Mangold es, por supuesto, más conocido por dirigir The Wolverine de 2013 y Logan del 2017. Sus créditos anteriores también incluyen Walk The Line, Knight and Day, 3:10 to Yuma, Kate & Leopold. Mangold actualmente está preparando un drama sobre Ford vs. Ferrari para 20th Century Fox, que se espera que comience a producirse este otoño con los ganadores del Premio de la Academia Matt Damon (Jason Bourne) y Christian Bale (The Dark Knight) protagonizando los papeles principales.

Fotos: Lucasfilm.