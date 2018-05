El nuevo juego de Pokémon que llegará gratis a celulares

30 / mayo / 2018

Pokémon está haciendo noticia esta semana en el mundo de los videojuegos. Es que al reciente anunció del lanzamiento de ‘Pokémon Let’s Go’ para la Nintendo Switch, se suma ‘Pokémon Quest’, juego que ya está disponible gratis para la consola y que llegará a iOS y Android a fines de junio.

Este nuevo juego será un RPG de acción, que se lleva a cabo en la isla Rodacubo, donde el jugador podrá explorarla y buscar objetos, en compañía de tres pokémon, a los que podrá entrenar y mejorar.

#PokemonQuest allows Trainers of all ages to get in on the action! In this free-to-start game, you can face off against wild Pokémon and embark on many exciting expeditions. pic.twitter.com/CZ57iGKWMX

— Pokémon (@Pokemon) 30 de mayo de 2018