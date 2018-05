14 / mayo / 2018

“He llorado todos los días” Daniella Chávez revela el sufrimiento tras su paso por Vértigo

La última rutina de Yerko Puchento sigue en la polémica. Ya que Daniella Chávez nuevamente se refrió al encontrón que tuvo con el humorista, a quien acusó de tratarla de prostituta.

La conejita Playboy llegó a ‘Mucho Gusto’, para contar su sufrimiento en los días posteriores a su participación en el estelar de Canal 13. “He llorado todos los días, porque es fuerte. No hago nada malo y me da pena, porque he luchado durante este tiempo, porque en la televisión también se discrimina”. Dijo.

Según Chávez, hay programas donde no la invitan. Pero para ella no es necesario participar en la televisión, ya que le basta con que la conozcan en Redes Sociales: “Yo fui porque quiero que la gente me conozca y vea a la persona que hay más allá de las fotos”.

En el matinal de Mega, también se refirió directamente a Daniel Alcaíno, a quien le dijo: “Más que hablar por mí quiero hablar por todas las mujeres a Daniel. Creo que el humor hace bien, pero este humor que hace daño, no”.

Recordemos que tras su pasó por Vértigo, Daniella Chávez fue recibida por el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, el cual le brindó su apoyo.