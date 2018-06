19 / junio / 2018

Catherine Zeta-Jones se cansó de ser humilde y disculparse por ser rica

La mayoría de los actores en Hollywood ganan millones de dólares por hacer una película, además de todas las ganancias que reciben por publicidad. Por eso mismo muchos de ellos tratan de permanecer humildes y no demostrarle al público la cantidad de dinero que ganan.

Pero Catherine Zeta-Jones se cansó de fingir modestia por sus logros económicos. Y en una nueva entrevista que dio al diario británico Mirror, afirmó que ya no se disculpará por su dinero, ni por estar casada con una estrella de cine.

La actriz cuya fortuna asciende a los 250 millones de dólares dijo: “Una cosa que ya no seré es ser humilde” comentó. “Estoy harta de ser humilde. Realmente lo estoy. ‘Lo siento por ser rica. Lo siento mucho por haberme casado con una estrella de cine. Lo siento muchísimo por no lucir mal’. No más lo siento. Suficiente”.

“Todo lo que es importante para mí ahora, es mi trabajo” confesó. “Eso es lo que amo y el resto de mi vida es una alegría porque tengo dos hijos hermosos y un esposo saludable (Michael Douglas) y feliz. Está todo bien, y tampoco voy a ser humilde sobre eso” dijo.

La actriz de 48 años, actualmente se encuentra en medio de las grabaciones para la serie “Queen America”. Mientras que el año pasado fue parte de las producciones “Feud” y “Cocaine Godmother”.