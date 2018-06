18 / junio / 2018

Desapareció de forma misteriosa a los 15 años y fue encontrado a los 30 en otro país

En 2003 salió de la casa de un amigo con destino a la suya, pero nunca llegó. Ahora no recuerda nada sobre su familia ni sobre lo que pasó.

El 14 de enero de 2003, Ariel Alberto Nacer, de 15 años, desapareció de forma misteriosa. Salió de la casa de un amigo con destino a la suya, en Buenos Aires, Argentina, pero nunca llegó. Ahora, 15 años después, lo encontraron en otro país, abandonado, mal de salud y sin recordar casi nada sobre su familia ni sobre qué le pasó.

Fue hallado viviendo como vagabundo en el barrio San Borja de Lima, Perú. Una mujer, a la que le llamó la atención su acento argentino, se acercó a hablarle, se preocupó por él, logró que le contara algunos detalles de su historia y lo contactó con el Consulado. De a poco, atando cabos, se dieron cuenta de que su caso coincidía con el de una persona reportada como desaparecida en Argentina hace 15 años atrás.

El hombre tiene problemas psiquiátricos y, hasta ahora, sólo pudieron ubicar a un medio hermano de 18 años. Dónde estuvo y qué le ocurrió durante todos estos años es un misterio. Tiene una enorme cicatriz en la frente, pero tampoco recuerda la causa, publica Clarín.

La mujer que lo ayudó es Florence Arce Ross, una peruana que siguió de cerca su caso y compartió la poca información que el joven le fue dando a través de videos que subió a las redes sociales. “Me percaté desde que lo vi de que drogadicto no era. Por su lenguaje corporal, me di cuenta de que no era agresivo. Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. No tuve temor de acercarme a él por eso. Tenía miedo que no me respondiera nada, porque también podía pasar”, dijo la mujer.

Florence acusó que Consulado no ha ayudado como debería al joven. En respuesta, la embajada argentina en Perú emitió un comunicado, donde aseguró que “adoptará los pasos necesarios para preservar su salud y retornarlo con sus seres queridos”.

“Los funcionarios del Consulado están intentando recabar la mayor información posible sobre su situación actual y sobre su historia personal y familiar”, agregaron.

Además dijeron que junto a las autoridades peruanas, tienen la intención de investigar qué fue lo que ocurrió con Ariel durante los últimos 15 años. Si estuvo solo o acompañado, y si fue de algún modo obligado a dejar el país.

Fotos: Facebook.