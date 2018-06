14 / junio / 2018

Periodista argentino sale en defensa de Chile y le “para los carros” a colega que se burlaba de Vidal

Pablo Giralt paró en seco a su colega Héctor Gallo, quien disparó en contra del “Rey Arturo” y los hinchas.

Molestia generaron en Argentina las palabras de Arturo Vidal quien dijo que Lionel Messi aún tenía miedo de La Roja luego que le ganaran dos finales consecutivas.

“Yo no le tengo miedo a Messi, pero hay que preguntarle a él si se quedó con miedo… les ganamos todas las finales que jugamos, y si nos enfrentamos de nuevo, les vamos a volver a ganar. Creo que todavía sueñan conmigo los argentinos”, dijo Vidal.

A uno que no le agradaron los dichos del chileno fue al periodista argentino, Héctor Gallo, quien se descargó en contra del volante del Bayern Munich en el programa “El Mundial en DirecTV”.

“Como folcklore futbolero, digo que Vidal se queda en Santiago mirando el Mundial junto con el resto de Chile”, disparó Gallo.

Sin embargo, las palabras no agradaron a su colega y conductor del programa, Pablo Giralt, quien lo paró en seco y salió en defensa de los chilenos.

“Gallo, no. No te lo voy a permitir. Pará. Escucháme. Si Arturo Vidal dice algo y le contestás a Arturo Vidal, es una cosa, pero no cargués a todos los chilenos”, le dijo.

…otro ejemplo de porque @giraltpablo es un Líder en toda su expresión…

“…pará, contestale a Vidal…pero a los chilenos no los cargués”

Latinoamérica siempre delante!!! pic.twitter.com/566JWtVu9V — Carlos Casabona (@carlos_casabona) June 13, 2018

